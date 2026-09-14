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Спорт

Юбилейный «Марафон шефа» по спортивному ориентированию пройдёт в Печорском районе

Традиционные соревнования по спортивному ориентированию пройдут в деревне Соха Печорского района Псковской области с 3 по 5 октября. Об этом ПАИ сообщили в СКО «Русь».

Фото: ПАИ

3 октября запланированы приезд и официальная тренировка спортсменов. 4 октября пройдут состязания в дисциплине кросс-лонг с общего старта. Медали разыграют в девяти возрастных группах на дистанциях от двух до десяти километров.

«Марафон шефа» в этом году проводится в 40-й раз. Соревнования посвящены основателю спортивного ориентирования в Псковской области Валентину Никитину. Он был первым мастером спорта СССР по спортивному ориентированию в регионе, заслуженным работником физической культуры РСФСР и почётным гражданином Пскова. В 1970-х годах Валентин Никитин возглавлял спортивную секцию на заводе «Псковмаш», где его называли «шефом» – отсюда и название турнира. Валентин Никитин ушёл из жизни в апреле прошлого года.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 1 октября.

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