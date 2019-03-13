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Общество

9 поросят не попали в Псковскую область из-за отсутствия документов

В Псковской области сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке границы России в деревне Долосцы Себежского района и деревне Лобок Невельского района запретили ввоз 400 килограммов рыбной, молочной и мясной продукции белорусских производителей, а также 9 поросят.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, причиной запрета ввоза рыбной, молочной, мясной продукции послужило отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на сыр и колбасу, подтверждающих безопасность и происхождение товара, а также отсутствие в транспортном средстве холодильного оборудования.

Кроме того, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России белорусские предприятия ОАО «Витебский мясокомбинат», УПП «Глубокский мясокомбинат» и ОАО «Щучинский маслосырзавод» оказались в списках поставщиков, в отношении которых введены временные ограничения на поставку продукции на территорию России. А предприятие «Чуп-Бел-Мол» не включено в Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку, хранение подконтрольных товаров, перемещаемых между государствами-членами Евразийского экономического союза.

Также был запрещен ввоз 9 поросят, перевозка которых осуществлялась в багажном отделении легкового автомобиля без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, а также корма и питьевой воды. В ходе проведения ветеринарно-санитарного осмотра инспекторами Управления выявлено отсутствие у животных средств идентификации – бирок или клейм.

Перемещение рыбной, молочной, мясной продукции, а также животных по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате в Белоруссии.

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