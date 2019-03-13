VIII книговедческие чтения «Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове» пройдут 24 мая

17:55, 13 марта 2019, ПАИ

24 мая в Пскове пройдут VIII книговедческие чтения «Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове», посвященные Дню славянской письменности и культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

К участию в чтениях приглашены сотрудники библиотек, музеев, архивов, всех специалистов. Кроме того, планируется издание сборника материалов чтений.

Организаторами чтений выступают Псковская областная универсальная научная библиотека, региональный центр по работе с редкими и ценными документами ПОУНБ. Место проведения: улица Вокзальная, дом 48.