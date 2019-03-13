VIII книговедческие чтения «Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове» пройдут 24 мая
24 мая в Пскове пройдут VIII книговедческие чтения «Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове», посвященные Дню славянской письменности и культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.
К участию в чтениях приглашены сотрудники библиотек, музеев, архивов, всех специалистов. Кроме того, планируется издание сборника материалов чтений.
Организаторами чтений выступают Псковская областная универсальная научная библиотека, региональный центр по работе с редкими и ценными документами ПОУНБ. Место проведения: улица Вокзальная, дом 48.