Туристический потенциал Псковской области представили на международной выставке в Берлине

17:44, 13 марта 2019, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие в крупнейшей международной туристической выставке ITB Berlin 2019. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Федеральное агентство по туризму организовало объединенный стенд Visit Russia, где комитет по туризму совместно с представителями туристического бизнеса Псковской области представили возможности отдыха в регионе как международному бизнес-сообществу , так и частным лицам. Всего в этом году выставка собрала 10 тысяч участников из 180 стран.