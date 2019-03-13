Туристический потенциал Псковской области представили на международной выставке в Берлине
Делегация Псковской области приняла участие в крупнейшей международной туристической выставке ITB Berlin 2019. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
Федеральное агентство по туризму организовало объединенный стенд Visit Russia, где комитет по туризму совместно с представителями туристического бизнеса Псковской области представили возможности отдыха в регионе как международному
Напомним, что ведущая мировая выставка туризма ITB Berlin 2019 проводится с 1966 года и считается наиболее удобной платформой для продвижения всевозможных туристических предложений и услуг. Она представляет все туристические направления, включая труднодоступные или еще не освоенные маршруты, и самые востребованные тренды индустрии: цифровые технологии, трэвел