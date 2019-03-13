На выставку православной литературы приглашает областная библиотека

19:30, 13 марта 2019, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Вокзальная, д.48) приглашает на книжную выставку «Свет под книжной обложкой», приуроченную ко Дню православной книги. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, вниманию посетителей представлена серия книг «Русские писатели - классики и православие».

Это 11 томов фундаментальных исследований, посвященных творчеству Ломоносова, Крылова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тютчева, а также литераторов ХХ века — Ахматовой, Есенина, Шолохова, Рубцова, Шукшина. В серию вошли избранные труды, написанные служителями Русской православной церкви, известными литературными критиками и общественными деятелями; в каждой книге дается современный литературоведческий анализ творчества русских писателей. Тематическую серию издает Международный общественный Фонд единства православных народов с 2003 года.

На сайте Псковской областной библиотеки представлена виртуальная выставка «День православной книги».

Напомним, что День православной книги в России отмечают 14 марта (по новому стилю). С инициативой проведения подобного праздника выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Дата праздника — 1 марта (14 марта по новому стилю) — выбрана не случайно: именно в этот день в 1564 году в нашей стране увидела свет первая печатная книга «Апостол», а имя первопечатника диакона Ивана Федорова хорошо известно многим со школьной скамьи.