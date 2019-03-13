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Семеро пожарных тушили возгорание мусора на улице Вокзальной в Великих Луках

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в городе Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании мусора на улице Вокзальной поступило в 15:50. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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