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Общество

Водитель, сбивший женщину на регулируемом переходе на улице Коммунальной в Пскове, предстанет перед судом

Прокуратурой города Пскова направлено в суд уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, обвиняемого в совершении ДТП, повлекшего тяжкий вред здоровью потерпевшей. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова, первым заместителем прокурора города Пскова утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В ходе следствия установлено, что утром в середине декабря 2018 года обвиняемый, управляя автомобилем на регулируемом перекрестке Восточного проезда в направлении ул. Коммунальной города Пскова на разрешающий сигнал светофора, грубо нарушая правила дорожного движения, не уступил дорогу женщине, переходящей дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора, и совершил на нее наезд, в результате чего женщине причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, перелома ключицы, пролома ребра, которые повлекли тяжкий вред здоровью человека.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

«Санкция ч.1 ст.264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», - пояснили в прокуратуре.

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