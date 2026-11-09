В Псковском госпитале для ветеранов войн начал работать новый кардиолог
Новый врач-кардиолог Валерия Суровикина приступила к работе в Псковском госпитале для ветеранов войн, сообщили ПАИ в медучреждении.
Специалист уже влилась в коллектив госпиталя и ведёт приём пациентов.
Валерия Суровикина с отличием окончила Псковский государственный университет по специальности «лечебное дело». Также она прошла обучение в ординатуре по кардиологии в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова.
«В нашем госпитале проходят лечение и реабилитацию ветераны войн, участники СВО и пожилые пациенты. Для них особенно важны опыт, чуткость и ответственное отношение к здоровью сердца», – подчеркнули в медучреждении.
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