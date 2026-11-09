Отборочный этап многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» стартовал в Псковской области

14:53, 09 ноября 2026, ПАИ

Отборочный этап многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» стартовал в Псковской области сегодня, 9 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Школьники и студенты СПО могут принять участие в отборочном этапе по направлениям «Математика» - для 5 класса; «Естественные науки» - для 6-11 классов; «Техника и технологии» - для 7-11 классов и 1-2 курсов СПО поступивших после окончания 9 класса. В рамках этого профиля предлагается широкий спектр предметов на выбор.

Отборочный этап можно пройти очно или онлайн - на официальном сайте олимпиады zv.susu.ru.

В Псковской области очными площадками для прохождения отборочного этапа по всем профилям стали Себежская школа, школа № 1 Острова, Локнянская школа, а также школа № 5 имени В. В. Смирнова в Невеле.

Отмечается, что профили «Естественные науки» и «Техника и технологии» включены в перечень олимпиад школьников на 2026/2027 учебный год, а значит, их победители и призёры могут получить льготы при поступлении в вузы России.