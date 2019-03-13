Обманувшей банк на 15 тысяч рублей псковичке присуждено 8 месяцев ограничения свободы

20:49, 13 марта 2019, ПАИ

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение в отношении 39–летней уроженки города Пскова получившей кредит мошенническим путем. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, приговором мирового судьи судебного участка №38 города Пскова женщина признана виновной в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений (ч.1 ст.159.1 УК РФ).

Установлено, что в июле 2017 года подсудимая находясь в помещении ПАО «Совкомбанк» обратилась к финансовому консультанту с целью оформления заявления на кредит, при этом заведомо не имея намерения выполнять свои кредитные обязательства перед банком. Псковичка умышленно ввела в заблуждение сотрудника банка, сообщив заведомо ложные сведения о своем месте работы в ООО «Микрорайон №7» и ежемесячной заработной плате в сумме 12 000 рублей.

Финансовый консультант, не подозревая о преступном умысле женщины и будучи введенной в заблуждение действиями последней, оформила заявление на получение кредита. Далее банком было принято решение о предоставлении 39–летней уроженке города Пскова кредитной банковской карты с номиналом 15 000 рублей. После подписания договора потребительского кредита женщина распорядилась денежными средствами в размере 15 000 рублей по своему усмотрению, причинив ПАО «Совкомбанк» материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая вину свою признала в полном объеме, заявила о раскаянии, написала явку с повинной и активно способствовала раскрытию и расследованию данного преступления, является инвалидом 2 группы, страдает туберкулезом легких.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы с установлением следующих ограничений: не выезжать за пределы муниципального образования «город Псков и Псковский район», не изменять постоянного места жительства, а также являться 1 раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган.