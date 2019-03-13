0
21:31
Команда ГУ МЧС по Псковской области заняла призовые места на соревнованиях по плаванию
20:20
Будущие волонтёры Молодой Ганзы прошли тренинг на командообразование
16:42
Жители Псковской области присоединятся к празднованию 5-летия воссоединения Крыма с Россией
16:25
Псковская область войдет в программу Фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры
14:33
На выставке «Свадьба EXPO`2019» будущие невесты смогут заказать свадебное платье от студии Юлии Усовой
13:13
Выездной оргкомитет по созданию музея Ледового побоища в Самолве намечен 20 апреля
10:47
В связи с ремонтом моста через Кебь на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе вводится реверсивное движение
Еще новости
Общество

Обманувшей банк на 15 тысяч рублей псковичке присуждено 8 месяцев ограничения свободы

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение в отношении 39–летней уроженки города Пскова получившей кредит мошенническим путем. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, приговором мирового судьи судебного участка №38 города Пскова женщина признана виновной в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений (ч.1 ст.159.1 УК РФ).

Установлено, что в июле 2017 года подсудимая находясь в помещении ПАО «Совкомбанк» обратилась к финансовому консультанту с целью оформления заявления на кредит, при этом заведомо не имея намерения выполнять свои кредитные обязательства перед банком. Псковичка умышленно ввела в заблуждение сотрудника банка, сообщив заведомо ложные сведения о своем месте работы в ООО «Микрорайон №7» и ежемесячной заработной плате в сумме 12 000 рублей.

Финансовый консультант, не подозревая о преступном умысле женщины и будучи введенной в заблуждение действиями последней, оформила заявление на получение кредита. Далее банком было принято решение о предоставлении 39–летней уроженке города Пскова кредитной банковской карты с номиналом 15 000 рублей. После подписания договора потребительского кредита женщина распорядилась денежными средствами в размере 15 000 рублей по своему усмотрению, причинив ПАО «Совкомбанк» материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая вину свою признала в полном объеме, заявила о раскаянии, написала явку с повинной и активно способствовала раскрытию и расследованию данного преступления, является инвалидом 2 группы, страдает туберкулезом легких.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы с установлением следующих ограничений: не выезжать за пределы муниципального образования «город Псков и Псковский район», не изменять постоянного места жительства, а также являться 1 раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Команда ГУ МЧС по Псковской области заняла призовые места на соревнованиях по плаванию
13 марта 2019
Команда ГУ МЧС по Псковской области заняла призовые места на соревнованиях по плаванию
Будущие волонтёры Молодой Ганзы прошли тренинг на командообразование
13 марта 2019
Будущие волонтёры Молодой Ганзы прошли тренинг на командообразование
Жители Псковской области присоединятся к празднованию 5-летия воссоединения Крыма с Россией
13 марта 2019
Жители Псковской области присоединятся к празднованию 5-летия воссоединения Крыма с Россией
Псковская область войдет в программу Фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры
13 марта 2019
Псковская область войдет в программу Фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры
На выставке «Свадьба EXPO`2019» будущие невесты смогут заказать свадебное платье от студии Юлии Усовой
13 марта 2019
На выставке «Свадьба EXPO`2019» будущие невесты смогут заказать свадебное платье от студии Юлии Усовой
Выездной оргкомитет по созданию музея Ледового побоища в Самолве намечен 20 апреля
13 марта 2019
Выездной оргкомитет по созданию музея Ледового побоища в Самолве намечен 20 апреля
В связи с ремонтом моста через Кебь на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе вводится реверсивное движение
13 марта 2019
В связи с ремонтом моста через Кебь на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе вводится реверсивное движение
На VI форуме СОНКО псковский «Шанс» планирует обменяться опытом с другими организациями
13 марта 2019
На VI форуме СОНКО псковский «Шанс» планирует обменяться опытом с другими организациями

Идет загрузка...