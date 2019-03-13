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Общество

Представивший фиктивную справку от врача правонарушитель предстанет перед судом

Прокурором города Пскова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, который совершил фальсификацию доказательств по делу об административном правонарушении, являясь участником производства по делу. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в ходе следствия установлено, что постановлением мирового судьи судебного участка №42 города Пскова от 26 июля 2018 года гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), имевшим место в городе Пскове 28 июля 2017 года.

Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина обжаловал постановление мирового судьи в Псковский городской суд, при этом в судебное заседание предоставил фальсифицированную справку от врача одной из клиник города Москвы, в которой указывалось, что 28 июля 2017 года он находился на лечении в указанной клинике, тем самым мужчина пытался отстоять свою позицию о том, что в день совершения административного правонарушения он находился в другом городе.

Санкция части 1 статьи 303 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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