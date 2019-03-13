Напавшая на полицейского в подъезде псковичка рискует попасть за решётку на 5 лет

21:00, 13 марта 2019, ПАИ

Прокурором города Пскова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении псковички, которая совершила применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в ходе следствия установлено, что в январе 2019 года на лестничной площадке дома №15 по улице Инженерной в Пскове гражданка, разозлившись на действия сотрудника полиции по пресечению незаконного курения в общественном месте, нанесла три удара в область плеча и ног сотрудника полиции, то есть применила насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Санкция части 1 статьи 318 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.