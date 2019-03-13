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Общество

Жителям деревни Гористо в Дновском районе напомнили о противопожарной безопасности

В целях профилактики пожаров, травматизма и гибели людей на пожарах, 13 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам провели профилактический рейд в деревне Гористо Дновского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту». Проведено профилактическое обследование жилых домов в частном секторе, с гражданами осуществлены беседы и инструктажи в области пожарной безопасности.

Граждане ознакомлены с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, эксплуатации электрооборудования и электроприборов.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Дновского района, основными причинами пожаров в жилом секторе.

 

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