Оскорбивший сотрудника ГИБДД на смотровой площадке транспорта пскович предстанет перед судом

21:18, 13 марта 2019, ПАИ

Прокурор города Пскова утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в публичном оскорблении представителя власти. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, прокурором города Пскова утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением).

В ходе следствия установлено, что в дневное время в середине ноября 2018 года обвиняемый, находясь на территории смотровой площадки МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области, полагая, что государственный инспектор, проводящий технический осмотр транспортных средств, необоснованно длительно не осматривает его автомобиль, решил в присутствии посторонних лиц высказать претензии к указанному сотруднику полиции, которые впоследствии приобрели оскорбительный характер, что выразилось в нецензурной брани в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, и в свою очередь повлекло унижение и оскорбление его чести и достоинства как человека и сотрудника ГИБДД.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Санкция ст.319 УК РФ предусматривает наказание не связанное с лишением свободы в виде исправительных работ до 1 года.