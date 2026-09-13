Маркетплейсы не смогут включать товары продавцов в распродажи без их согласия

15:44, 13 сентября 2026, ПАИ

С 1 октября 2026 года маркетплейсы не смогут включать товары продавцов в акции и распродажи без их согласия. При отказе продавца площадка не вправе штрафовать его или снижать рейтинг. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

По его словам, новые правила призваны сделать условия участия в акциях более прозрачными и защитить продавцов от убыточных скидок.

«Площадка не может включить товар продавца в распродажу без его согласия. Если продавец отказывается – штрафовать или понижать рейтинг за это запрещено», – отметил Игорь Игошин.

С 1 октября также вступает в силу закон о платформенной экономике. Он устанавливает обязательные правила для крупных цифровых платформ. К ним относятся площадки с суточной аудиторией от 100 тысяч пользователей, более чем 10 тысячами партнёров или годовым оборотом от 50 млрд рублей.

Одно из нововведений касается проверки товаров. Платформа не сможет разместить карточку товара, если продавец не предоставил необходимые сертификаты или декларации соответствия. По мнению Игоря Игошина, это позволит сократить количество нелегальной продукции на маркетплейсах и создаст более равные условия для производителей, которые соблюдают требования.

Изменятся и правила формирования поисковой выдачи. Платформы должны будут объяснять продавцам, почему их товары оказались ниже предложений конкурентов. Таким образом, ранжирование должно строиться на понятных критериях, а не на субъективных решениях площадки.

Отдельные изменения коснутся владельцев пунктов выдачи заказов. О повышении комиссий, штрафов и других платежей их должны будут уведомлять не позднее чем за 45 дней. Это позволит предпринимателям заранее оценивать расходы и корректировать работу пунктов.

Кроме того, маркетплейсы начнут ежемесячно передавать в налоговую службу сведения о доходах своих партнёров. Сам порядок уплаты налогов для продавцов при этом не изменится.

По словам Игоря Игошина, новые правила должны защитить добросовестных производителей от навязанных условий и конкуренции со стороны бизнеса, который снижает цены за счёт нелегальной продукции или уклонения от обязательных требований.