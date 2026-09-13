В Дно проходит областной фестиваль патриотического творчества «Родина героеV России моей»

13:40, 13 сентября 2026, ПАИ

13 сентября на базе районного Дома культуры проходит областной фестиваль-конкурс патриотического творчества «Родина героеV России моей». В мероприятии принимают участие 50 конкурсантов, пишет газета «Струги».



Фото: Газета «Струги»



Фото: Газета «Струги»



Фото: Газета «Струги»



Фото: Газета «Струги»



Фото: Газета «Струги»









Торжественное открытие фестиваля началось с выступления ударной группы M&M's, которая под фанфары исполнила торжественный марш.

Ведущие Илья Панасюк и Ян Матвеев отметили, что фестиваль посвящен увековечению памяти Героев Отечества - представителей военной и трудовой истории России, а также героев-современников. Отдельное внимание уделяется памяти военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в Афганистане, Чечне, Грузии, Сирии и Донбассе, воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, погибших в Аргунском ущелье, а также российских военнослужащих, погибших в зоне СВО.

«В нашей памяти - подвиг, в наших сердцах - гордость, в наших делах — продолжение традиции», - прозвучало на открытии фестиваля.

После исполнения гимна России к участникам и гостям обратились заместитель главы администрации округа Ольга Васильева и директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова. Они пожелали конкурсантам успехов и побед и подчеркнули важность сохранения памяти о героях.

Конкурс проходит в трех номинациях: «Вокал» - авторская песня, «Хореография», а также «Ансамбли, хоры; художественное слово».

Участники представят свои творческие номера, посвященные героям России, воинской доблести, исторической памяти и патриотическим ценностям.