Россиян предупредили о фальшивых извещениях в личном кабинете налоговой

15:15, 13 сентября 2026, ПАИ

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, используя бумажные письма о необходимости скорректировать налоговую декларацию. После этого потенциальной жертве могут направить электронное уведомление о якобы новом извещении в личном кабинете налогоплательщика. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Артём Шейкин.

По словам сенатора, схема может начинаться с бумажного письма с требованием предоставить документы, подтверждающие расходы, или внести изменения в налоговую декларацию. Позднее на электронную почту приходит сообщение о появлении нового документа в личном кабинете. Для его просмотра получателю предлагают перейти по ссылке.

«Такая ссылка может вести на копию официального сервиса, где человеку предложат авторизоваться. Если жертва введёт логин, пароль или другие сведения, они окажутся у мошенников», – предупредил Артём Шейкин.

Сенатор отметил, что злоумышленники могут использовать имя отправителя, логотип ведомства и официальный стиль оформления, однако сами по себе эти признаки не подтверждают подлинность сообщения.

«Безопаснее самостоятельно открыть личный кабинет налогоплательщика и проверить, действительно ли там появился новый документ», – посоветовал политик.

Дополнительно проверить информацию о налоговой задолженности можно на портале «Госуслуги», добавил Артём Шейкин.