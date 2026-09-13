Пенсии в октябре: кому и на сколько увеличат выплаты

14:13, 13 сентября 2026, ПАИ

С 1 октября 2026 года выплаты военным пенсионерам и бывшим сотрудникам силовых ведомств планируют увеличить на 4%. Перерасчёт проведут автоматически, а размер прибавки будет зависеть от выслуги, звания, должности, надбавок и других параметров.

Повышение коснется получателей пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, если выплаты назначены по правилам военного пенсионного обеспечения. В числе получателей - бывшие сотрудники Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, федеральной противопожарной службы, ФСБ, органов государственной охраны, Следственного комитета и таможенных органов.

Ориентир индексации составляет 4%, однако окончательный коэффициент должен быть утвержден отдельным решением правительства. Поэтому точный размер прибавки пока назвать нельзя. В среднем она может составить около 1,5–2 тысячи рублей, но для каждого пенсионера сумма будет индивидуальной.

На размер военной пенсии влияют должность, звание, продолжительность службы, установленные надбавки, место проживания и районный коэффициент.

Заявление для перерасчёта, как правило, не требуется. После индексации новую сумму можно будет проверить через банк, на «Госуслугах» или в ведомстве, которое назначает пенсию.

Отдельно от октябрьской индексации продолжаются автоматические перерасчеты для пенсионеров, у которых появляется право на дополнительные выплаты. В частности, речь идет о гражданах, достигших 80 лет, инвалидах I группы, пенсионерах с иждивенцами и имеющих необходимый северный стаж.

Для большинства получателей страховых пенсий отдельного повышения с 1 октября не предусмотрено. Их основная индексация проходит по другому графику - с 1 января. Социальные пенсии, как правило, индексируются с 1 апреля.

После достижения 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается. В 2026 году это дает прибавку в 9584,69 рубля в месяц. Кроме того, назначается надбавка на уход в размере 1413,86 рубля.

Таким образом, общая прибавка составляет 10 998,55 рубля в месяц, а размер фиксированной выплаты увеличивается до 19 169,38 рубля с учетом удвоения.

Такое же удвоение фиксированной выплаты предусмотрено для получателей страховой пенсии с I группой инвалидности. В 2026 году ее размер составляет 19 169,38 рубля. Дополнительно назначается надбавка на уход - 1413,86 рубля.

Перерасчет после достижения 80 лет или установления I группы инвалидности проводится автоматически после поступления соответствующих сведений в Социальный фонд. Подавать заявление обычно не требуется.

При этом одну и ту же выплату нельзя получить повторно. Если фиксированная часть уже была увеличена в связи с установлением I группы инвалидности, после достижения 80 лет второе такое же повышение не назначается. Удвоение также не предусмотрено для получателей социальной пенсии по старости.

Пенсионеры, содержащие нетрудоспособных родственников, могут получать дополнительную выплату. В 2026 году она составляет 3194,90 рубля за одного иждивенца, 6389,80 рубля - за двоих и 9584,70 рубля - за троих. Более чем за трех иждивенцев фиксированная выплата не увеличивается.

Для назначения такой доплаты может потребоваться подтверждение факта нахождения родственника на содержании пенсионера. В зависимости от ситуации Социальный фонд может запросить заявление, документы о родстве, справку об обучении и другие документы.

Доплата предусмотрена и за северный стаж. При стаже не менее 15 лет в районах Крайнего Севера фиксированная выплата увеличивается на 50%, а при стаже не менее 20 лет в местностях, приравненных к Крайнему Северу, — на 30%. При этом должны соблюдаться и другие требования к страховому стажу.

После 1 октября военные пенсионеры смогут проверить размер выплаты через банк, «Госуслуги» или ведомство, которое назначило пенсию.

Остальные пенсионеры могут посмотреть информацию в личном кабинете Социального фонда или на «Госуслугах». Если положенная доплата не поступила, сначала следует проверить наличие оснований для ее назначения. После этого можно обратиться в Социальный фонд России, а по вопросам военной пенсии - в соответствующее ведомство.

Важно различать эти повышения: военные пенсии планируют проиндексировать с 1 октября, тогда как выплаты за достижение 80 лет, установление I группы инвалидности, наличие иждивенцев или северного стажа назначаются при возникновении соответствующего основания.