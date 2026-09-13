В Гдовском районе сложились редкие условия для наблюдения звёздного неба

13:20, 13 сентября 2026, ПАИ

Астрофотограф из Пскова Пётр Митрофанов снял звёздное небо над Петропавловским храмом в деревне Кунесть Гдовского района. Фотографиями он поделился в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте», рассказав об условиях наблюдения в ночь с 11 на 12 сентября.



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов







Деревня расположена недалеко от берега Чудского озера. По словам Петра Митрофанова, в эту ночь там установились особенно благоприятные условия для наблюдения звёздного неба - оно оказалось очень тёмным и прозрачным, а видимость была хорошей.

«Не было росы, тумана и каких-либо облаков. Вероятно, это была одна из лучших ночей в 2026 году по условиям видимости», - отметил астрофотограф.

Особенно примечательным наблюдением стала галактика М33 в созвездии Треугольника. Её удалось заметить без оптических приборов, боковым зрением. По словам Петра Митрофанова, увидеть эту галактику невооруженным глазом удается нечасто.

При этом полностью без сложностей во время съёмки не обошлось. Ночь оказалась достаточно ветреной, поэтому движение веток и листвы деревьев смазывало их изображение на снимках с длительной выдержкой.

Ранее сообщалось, что в ночь с 12 на 13 августа в объектив Петра Митрофанова попало около 126 метеоров.