В Бежаницах проходит осенняя сельскохозяйственная ярмарка

14:05, 13 сентября 2026, ПАИ

13 сентября на площади у центра культуры в Бежаницах проходит сельскохозяйственная ярмарка «Осень — 2026». Свою продукцию представили крестьянско-фермерские хозяйства и ремесленники из Пскова, Великих Лук, Локни, Новосокольников, Дно, Пушкинских Гор и Печор, а также из Смоленской и Новгородской областей, сообщает газета «Сельская новь».



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Сельская новь»







На ярмарке можно приобрести картофель, лук, морковь, малину, домашние колбасы и другую продукцию собственного производства, мед, натуральные соки и варенье. Также представлен посадочный материал - саженцы для будущего сезона.

В рамках ярмарки прошел конкурс по трем номинациям. Победителем в номинации «Народный хит продаж» стал индивидуальный предприниматель Алексей Кириллов. В номинации «Будущий урожай», где оценивались рассада, семена и посадочный материал, победил Владимир Малахов. Лучшим в категории «Эко-продукт» за натуральную продукцию без химических добавок признан Алексей Макаров.

Заместитель главы администрации Бежаницкого муниципального округа Светлана Ершова поблагодарила участников за работу и отметила, что в этом году к ярмарке присоединилось больше производителей, а ассортимент стал шире. «Мы очень ценим, что вы выбрали именно нашу ярмарку. Представленная сегодня продукция доказывает, что наша земля богата талантливыми, трудолюбивыми и щедрыми людьми», - сказала Светлана Ершова.