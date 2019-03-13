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Общество

Команда ГУ МЧС по Псковской области заняла призовые места на соревнованиях по плаванию

В соответствии с Календарным планом физкультурно-массовых мероприятий Псковского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо» сегодня в Пскове состоялись соревнования по плаванию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в состязаниях приняли участие команды силовых структур, в том числе и команда Главного управления МЧС России по Псковской области.

В состав каждой команды входило 3 участника – двое мужчин и одна женщина. Пловцы соревновались на дистанции 50 м вольным стилем (женщины) и 100 м (мужчины) в индивидуальном заплыве. Также программа соревнований включала в себя и командную эстафету.

В этом году команда Главного управления МЧС России по Псковской области выступила достойно, и в результате упорной борьбы - первое место в индивидуальном заплыве среди женщин и два вторых места: в общекомандном зачете и в смешанной эстафете 3х50 м.

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