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Общество

Актёр и общественник Виктор Яковлев представил псковичам программу цикла «Поэзия Серебряного века»

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Виктор Яковлев принял участие в литературно-художественной программе просветительского цикла «Поэзия Серебряного века». Ее посвятили Иннокентию Анненскому. По уже сложившейся традиции мероприятие прошло в областной научной библиотеке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, собравшиеся псковичи, в том числе стражи порядка, ветераны, открывали для себя поэтический мир Иннокентия Анненского.

Ведущие рассказали о его судьбе и творчестве. Анненский – поэт, критик, драматург, переводчик и педагог. Он родился в 1855 году в Омске в семье крупного чиновника. Но вся его биография связана с Петербургом и Царским Селом.

Творчество Анненского оказало сильное влияние на Бориса Пастернака, Анну Ахматову, Георгия Иванова и многих других. В его литературно-критических статьях, частично собранных в двух «Книгах отражений», представлены блестящие образцы русской критический мысли. Хорошо известен Анненский и как замечательный переводчик. Он знал 14 иностранных языков. Во многом именно благодаря Анненскому русскоязычные читатели познакомились с произведениями целого ряда знаменитых зарубежных авторов.

В течение всего вечера в исполнении заслуженного артиста России, актера Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Виктора Яковлева и Нины Яковлевой проникновенно и трогательно звучали стихи поэта. Демонстрировались также слайды, посвященные его жизни.

Все, кто пришёл на эту встречу, получили подлинное удовольствие от общения с высокой поэзией Иннокентия Анненского. Горожане тепло поблагодарили организаторов за представленную ими яркую и познавательную композицию.

 

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