Новая вредоносная программа: злоумышленники атакуют компании под видом счетов и актов

10:50, 15 сентября 2026, ПАИ

Злоумышленники начали рассылать в российские компании письма под видом счетов на оплату, актов сверки, накладных и уведомлений о задолженности, чтобы вывести деньги со счетов организаций, пишет РИА Новости со ссылкой на данные IT-компании F6.

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По данным компании, аналитики департамента киберразведки обнаружили рассылки ранее неизвестной вредоносной программы. За месяц злоумышленники совершили около 100 успешных атак. Средняя сумма ущерба в августе – сентябре составила 10–12 миллионов рублей.

Заражение происходит, когда пользователь открывает архив под видом счёта, акта или другого документа. По словам специалистов, это запускает скрытый внутри файл. После этого злоумышленники могут получить доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, через которые бухгалтеры совершают платёжные операции, и вывести деньги со счёта компании.

Вредоносные письма получали компании из таких отраслей, как ретейл, строительство, логистика и транспорт, промышленность, туризм, образование, медицина, ТЭК и другие.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали использовать комбинированные схемы для кражи логинов и паролей. Злоумышленники звонят под видом сотрудника банка и заявляют о подозрительной активности. После этого они присылают потенциальной жертве в мессенджере ссылку на поддельный сайт, замаскированный под официальный портал кредитной организации.