Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Члены ОНК Псковской области проверили готовность избирательных участков в исправительных центрах

Представители Общественной наблюдательной комиссии Псковской области посетили исправительный центр в городе Великие Луки и участок, функционирующий в режиме исправительного центра при ИК-4 в Пскове. Основной целью визита стала проверка организованных избирательных участков в преддверии предстоящих выборов, а также обход территорий учреждений, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Члены ОНК осмотрели помещения, где будет проходить голосование, оценили их готовность к приему избирателей и соблюдение требований избирательного законодательства. В ходе обхода территорий особое внимание уделялось условиям отбывания наказания осужденных к принудительным работам и обеспечению их прав.

В соответствии со статьей 32 Конституции РФ осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, сохраняют активное избирательное право. Это означает, что лица, отбывающие наказание в виде принудительных работ, могут реализовать свое право на голосование на избирательных участках по месту регистрации.

Проверки ОНК подтвердили, что в исправительных центрах региона созданы необходимые условия для реализации избирательных прав граждан в предстоящий единый день голосования.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



15 сентября 2026

Главврач объяснил отсутствие рентгеноскопии в филиале «Великолукский межрайонный»
15 сентября 2026

Глава Пскова Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление»
15 сентября 2026

Псковичи могут спасти деревья, перейдя на электронные квитанции
15 сентября 2026

Строительство новой дороги для микрорайона «Невский парк» идёт в Хотицах
15 сентября 2026

Члены ОНК Псковской области проверили готовность избирательных участков в исправительных центрах
15 сентября 2026

Новая вредоносная программа: злоумышленники атакуют компании под видом счетов и актов
15 сентября 2026

Улица Завеличенская свяжет Балтийскую с дорогой Псков – Родина
15 сентября 2026

Вербовка начинается с переписки: что важно знать – рассказываем в карточках

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...