Члены ОНК Псковской области проверили готовность избирательных участков в исправительных центрах

10:55, 15 сентября 2026, ПАИ

Представители Общественной наблюдательной комиссии Псковской области посетили исправительный центр в городе Великие Луки и участок, функционирующий в режиме исправительного центра при ИК-4 в Пскове. Основной целью визита стала проверка организованных избирательных участков в преддверии предстоящих выборов, а также обход территорий учреждений, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Члены ОНК осмотрели помещения, где будет проходить голосование, оценили их готовность к приему избирателей и соблюдение требований избирательного законодательства. В ходе обхода территорий особое внимание уделялось условиям отбывания наказания осужденных к принудительным работам и обеспечению их прав.

В соответствии со статьей 32 Конституции РФ осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, сохраняют активное избирательное право. Это означает, что лица, отбывающие наказание в виде принудительных работ, могут реализовать свое право на голосование на избирательных участках по месту регистрации.

Проверки ОНК подтвердили, что в исправительных центрах региона созданы необходимые условия для реализации избирательных прав граждан в предстоящий единый день голосования.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.