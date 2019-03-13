Совфед принял закон об отсрочках от службы в армии
Совет Федерации одобрил закон, который позволяет получить несколько отсрочек от службы в армии во время учебы. Об этом сообщает РИА Новости.
Закон дает право без перерыва получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от возраста, в котором начато обучение в школе. Таким образом, гражданам предоставляются равные возможности для поступления в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, независимо от даты достижения ими призывного возраста.
Также предоставляется отсрочка от призыва учащимся на подготовительном отделении.
Госдума приняла этот закон в третьем чтении 12 марта.