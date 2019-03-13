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Общество

Совфед поддержал закон о праве предпенсионеров на алименты

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий право безработных предпенсионеров на алименты, передает «Росбалт».

Речь идет о гражданах, достигших 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Они вправе требовать через суд алименты на содержание от своих детей или бывших супругов. При этом они должны будут доказать, что нуждаются в помощи.

В настоящее время на алименты могут рассчитывать граждане, достигшие пенсионного возраста и нуждающиеся в помощи. Что касается бывших супругов, то один из них может потребовать алименты, если он вступил в пенсионный возраст не позднее, чем через пять лет после развода и нуждается в помощи. При этом супруги должны состоять в браке длительное время.

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