Международный день рек отмечается 14 марта

08:59, 14 марта 2019, ПАИ

14 марта во многих странах отмечается Международный день рек (International Day for Rivers), ранее имевший название Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь (International Day of Action Against Dams and for Rivers, Water and Life), пишет calend.ru. Также он известен в мире и как «Международный день действий против плотин», который появился в календаре экологических дат по инициативе американской общественной организации «Международная сеть рек».

В марте 1997 года в бразильском городе Куритиба, состоялась Первая международная конференция против строительства крупных плотин, которая поддержала учреждение нового праздника и постановила «отмечать день борьбы с плотинами в защиту Рек, Воды и Жизни ежегодно 14 марта». Девизом Дня стали слова: «За реки, воду и жизнь!».

Конференция, объединившая общественность 20 стран, поставила важную задачу: выработать демократические методы управления бассейнами рек. В своём обращении делегаты привели такие цифры: за последние полвека до 60 миллионов человек были вынуждены покинуть родные места из-за строительства плотин, и почти полмиллиона квадратных километров плодородных земель и лесов были затоплены. Поэтому участники конференции также призвали оценить риск и возможные последствия прорыва крупных плотин и то, к каким возможным жертвам и разрушениям это может привести.

Конференция призвала все действия проводить под лозунгом: «Пусть вода несет жизнь, а не смерть!» и призвала правительства, международные агентства и инвесторов установить мораторий на строительство крупных плотин, пока не будет произведена международная независимая экспертиза проектов их возведения, а также компенсирован ущерб людям и природе.

В начале антиплотинного мирового движения, в 1998 году, в этот день прошло более 50 акций протеста в более чем 20 странах мира, в том числе в Бразилии, Индии, Таиланде, Австралии, России, Японии, США.

В первый год более 10 тысяч неравнодушных людей приняли участие в демонстрациях, кампаниях по отправке писем протеста, очистке рек. В следующем году участников стало уже более 100 тысяч.

«В связи с тем, что количество незарегулированных рек быстро сокращается, мы можем столкнуться с влиянием дамб не только на сами реки, но и на другие природные объекты и явления. Теперь мы не можем оценить ущерб от нарушения естественного течения реки, а когда последствия проявятся, будет уже поздно», — говорит в отчете один из авторов, координатор программ Всемирного водного форума (World Water Forum) по дамбам Юта Коллер.

«Последствия урагана Катрина для Нового Орлеана были ярким примером того, как река Миссисипи отомстила человеку за нарушение ее экосистемы, — сказал Джеймс Питток, директор международной Пресноводной программы Всемирного водного форума. — Дамба задерживает песок, ил, другие придонные отложения, тем самым обедняя пойменные луга и болота ниже по течению, что и является главным фактором опустошения и потери жизни».

Из 177 крупнейших рек мира (более 1 тысячи километров в длину) только треть не имеют дамб или других сооружений на своем главном русле. 21 большая река свободна в своем течении от истоков до устья. Незарегулированными остаются еще 43 больших притока великих рек, таких как Конго, Амазонка и Лена. Строительство дамб на реках — опасная тенденция, которая угрожает природе всей планеты. А еще важно понимать, к каким последствиям может привести прорыв крупных плотин, в том числе — к возможным жертвам и разрушениям.

Большинство незарегулированных рек сегодня находятся в Азии, в Южной и Северной Америке. В Австралии и Океании их три, в Европе, включая территорию западнее Урала, только одна большая река — Печора в России — остается свободно текущей от истоков до моря. По прогнозам Всемирного водного форума, каждая четвертая крупнейшая река мира будет зарегулирована в ближайшие 15 лет. Но активисты движения против плотин продолжают свою активную деятельность, добиваясь демонтажа плотин в разных странах мира.