Незаконный ввоз 560 пачек белорусских сигарет пресекли псковские пограничники

08:59, 14 марта 2019, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации партии табачной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Себеж», куда на выездное из России направление прибыл грузовой состав. При совместном со специалистами контрольных служб осмотре вагонов пограничники выявили порядка 560 пачек сигарет с акцизными марками Белоруссии. Незаконно перемещаемая табачная продукция была упакована в плотный целлофан черного цвета, перемотана скотчем и прикреплена при помощи магнитов к внутренним частям технологических полостей рам семи полувагонов с углем.

Сигареты изъяты и переданы сотрудникам компетентных органов для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующего решения.