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Незаконный ввоз 560 пачек белорусских сигарет пресекли псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации партии табачной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Себеж», куда на выездное из России направление прибыл грузовой состав. При совместном со специалистами контрольных служб осмотре вагонов пограничники выявили порядка 560 пачек сигарет с акцизными марками Белоруссии. Незаконно перемещаемая табачная продукция была упакована в плотный целлофан черного цвета, перемотана скотчем и прикреплена при помощи магнитов к внутренним частям технологических полостей рам семи полувагонов с углем.

Сигареты изъяты и переданы сотрудникам компетентных органов для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующего решения.

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