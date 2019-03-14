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Общество

Псковичи пройдут обучение в рамках подготовки к «родительской экспертизе» питания в школах

В рамках подготовки к мониторингу качества питания в школах Пскова родители пройдут специальное обучение. Договоренность о его проведении достигнута на встрече председателя общественного проекта партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» Ирины Саманчук с заместителем начальника отдела санитарного надзора областного управления Роспотребнадзора Ольгой Луценко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии. 

Занятия для заинтересованных псковичей будут организованы в ближайшее время. Получив базовые знания для проведения «родительской экспертизы», они в составе рабочей группы проекта «Крепкая семья» отправятся с проверкой в школьные столовые. Рейды будут проходить в марте-апреле.

«Главная наша задача - совместно с родителями выработать предложения по повышению качества и безопасности пищевой продукции для наших детей и в случае необходимости выйти с инициативой в законодательные органы власти. Я уверена, что вместе с родителями у нас получится существенно повлиять на ситуацию» - подчеркнула Ирина Саманчук.  

Эти мероприятия запланированы в рамках контроля за исполнением программы «Десятилетие детства», утвержденной Правительством РФ.

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