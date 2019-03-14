Два пенсионера пострадали на пожаре в Опочке

09:14, 14 марта 2019, ПАИ

13 марта в 6:30 в Опочке на улице Урицкого в жилом доме сгорела кровля, строение выгорело изнутри. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 90-летняя хозяйка дома доставлена в Опочецкую межрайонную больницу с термическими ожогами спины и рук, отравлением угарным газом, а 66-летний мужчина с тем же диагнозом - в областную больницу. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Спасены 3 человека, дом и три надворные постройки.

В 7:29 в Псковском районе в деревне Купровщина в гараже сгорели кровля и микроавтобус «Форд Транзит». Причиной произошедшего стал аварийный режим работы отопительного котла.

В 15:27 в Великих Луках в Гражданском проезде выгорели изнутри нежилой дом и пристройка из-за неосторожного обращения с огнем. Спасены жилой дм и надворная постройка.

В 23:10 в Опочецком районе в деревне Болгатово из-за короткого замыкания электропроводки в бане сгорела кровля. Удалось спасти от огня жилой дом и три надворные постройки.