Опустить кредитную ставку для предпринимателям ниже банковских планируется в России

10:51, 14 марта 2019, ПАИ

В России кредитные ставки для некоторых видов малого и среднего бизнеса будут значительно меньше банковских. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект приказа Минэкономразвития.

Предприниматели смогут получать средства на льготных условиях в государственных микрофинансовых организациях, где ставка будет равна ключевой Центробанка - 7,75% или даже ниже против минимум в 8,5%, установленного банками.

При этом отмечается, что для бизнесменов из моногородов ставка по займу составит не более половины ключевой ЦБ, действующей на момент заключения договора. Такая же ставка будет распространяться для предпринимателей, которые берут кредит для реализации важных для страны проектов. В приоритете – резиденты территорий опережающего развития, особых экономических зон и технопарков.

Также в эту категорию входят экспортно-ориентированные предприятия, туристический и сельскохозяйственный бизнесы, женщины-предприниматели, а также бизнесмены старше 45 лет.