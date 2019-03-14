Выставка в честь псковского реставратора откроется 15 марта в музее-заповеднике

09:41, 14 марта 2019, ПАИ

15 марта в 15:00 в фойе второго этажа в Главном здании музея откроется выставка к 90-летию со дня рождения реставратора Михаила Семёнова (1929-1996). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

15 марта исполняется 90 лет со дня рождения псковского архитектора-реставратора, художника, мастера фотографии Михаила Семёнова.

«Выставку к юбилею мастера назвали «Сохраняя связь времён». На ней будут представлены материалы из семейного архива Михаила Ивановича, его рабочий инвентарь, фотографии памятников, которым он вернул жизнь, творческие работы, а также предметы русского народного быта из коллекции, которую он собирал многие годы. Для нового поколения реставраторов Михаил Иванович Семёнов был, прежде всего, учителем, у которого хотелось учиться. Связь времён не прервалась», - отметили в музее.

Михаил Семёнов 40 лет проработал в Псковской специальной научно-реставрационной производственной мастерской. Список его реставрационных работ открывает Успенская церковь XV века в селе Мелётове. Почти 18 лет жизни отдано реставрации крепости Псково-Печерского монастыря и монастырских храмов. Много времени архитектор провёл на берегу Чудского озера, где велась реставрация церкви Святой Троицы в селе Доможирка Гдовского района. Михаил Семёнов работал в Красноярском крае на строительстве музея «Сибирская ссылка В. И. Ленина в с. Шушенское». Среди объектов, которыми он занимался, были церковь Покрова от Торга, Власьевская башня, южная стена Довмонтова города.

В приделе церкви Климента у Михаила Семёнова была художественная мастерская, где он занимался живописью, резьбой по дереву, пробовал себя в кузнечном деле. Он также был членом Союза архитекторов, Заслуженным работником культуры России. В 1995 году ему была присуждена Государственная стипендия «за выдающийся вклад в дело реставрации памятников».