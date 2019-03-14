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Общество

Руководство прокуратуры области примет граждан в марте в Опочке и Локне

Прокурор Псковской области государственный советник юстиции 2 класса Сергей Белов в марте примет граждан в прокуратуре Локнянского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства.

Для встречи с Сергеем Беловым необходимо до 18 марта обратиться к прокурору Локнянского района Наталье Ивановой заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу. Прием граждан состоится по адресу: Локня, улица Первомайская, 30а.

Также в марте первый заместитель прокурора региона старший советник юстиции Виктор Тепляков встретится с гражданами в прокуратуре Опочецкого района (Опочка, улица Калинина, 15). Для встречи с ним до 18 марта необходимо обратиться к прокурору Опочецкого района Роману Хотченкову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу. 

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