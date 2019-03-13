130 спортсменов приняли участие в соревнованиях по каратэ в Пскове

11:11, 14 марта 2019, ПАИ

130 спортсменов приняли участие в Чемпионате и Первенстве Псковской области по всестилевому каратэ, которые прошли в СК «Олимп» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по спорту региона.

За победу боролись спортсмены из Пскова, Великих Лук, Гдовского района, Порхова, Дедовичей, Калининграда, Ярославля, Санкт-Петербурга и Риги.

Участники соревновались в дисциплинах ката индивидуальное и командное, кумитэ дзю и санбон.

В церемонии торжественного открытия соревнований и награждения победителей приняли участие председатель Комитета по спорту Псковской области Иван Штылин и представитель Псковской епархии отец Сергий.