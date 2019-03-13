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Спорт

130 спортсменов приняли участие в соревнованиях по каратэ в Пскове

130 спортсменов приняли участие в Чемпионате и Первенстве Псковской области по всестилевому каратэ, которые прошли в СК «Олимп» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по спорту региона. 

За победу боролись спортсмены из Пскова, Великих Лук, Гдовского района, Порхова, Дедовичей, Калининграда, Ярославля, Санкт-Петербурга и Риги.

Участники соревновались в дисциплинах ката индивидуальное и командное, кумитэ дзю и санбон.

В церемонии торжественного открытия соревнований и награждения победителей приняли участие председатель Комитета по спорту Псковской области Иван Штылин и представитель Псковской епархии отец Сергий.

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