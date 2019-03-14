Псковича будут судить в Луге за убийство приятеля гаечным ключом

10:07, 14 марта 2019, ПАИ

45-летнего жителя Псковской области будут судить в Луге за убийство приятеля гаечным ключом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в следственном отделе по Луге Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области.

По версии следствия, в ночь на 3 июля 2018 года трое мужчин ехали на автомобиле ВАЗ-2120 из Пскова в Санкт-Петербург. На грунтовой дороге в районе деревни Средние Крупели в Лужском районе между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого пскович ударил своего оппонента гаечным ключом по голове, после чего скрылся с места преступления.

По уголовному делу проведен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели, а также обвиняемый, который полностью признал вину в совершении преступления.