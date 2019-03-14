Финал конкурса «Лидеры России» стартовал в Сочи

10:03, 14 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 14 марта, в Сочи в Парке науки и искусств «Сириус» состоялась церемония открытия финала конкурса управленцев «Лидеры России». С приветственным словом выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишет life.ru.

«Самое главное, что вы совершили важную победу, победу над своими страхами, неуверенностью и ленью. Особенно поблагодарю тех, кто не прошёл в финал в прошлом году, но не сдался», — отметил Сергей Кириенко. Он добавил, что сейчас наступает самый ответственный этап конкурса: финалистов ждёт жёсткий отбор и оценка. В связи с этим представитель Кремля пожелал финалистам удачи

Отметим, на финальный этап приехали 300 лучших управленцев страны, которые с успехом прошли заочный этап, а также очные полуфиналы. Особенностью финала этого года станет расширение социальных проектов, в которых будут участвовать финалисты, в частности, конкурсанты проведут ряд мероприятий в школах, где расскажут ученикам о качествах настоящего лидера.

Финал конкурса продлится до 17 марта. Финалистам проведут мастер-классы наставники из сферы государственного управления и частного бизнеса, запланирована панельная дискуссия с участием губернаторов. В программе также - День наставника и Управленческий день.