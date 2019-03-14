0
13:25
Окончательное название объединенного псковского музея выберет Минкульт
12:11
Михаил Сутягинский пригласил псковичей посмотреть на экологию производства ГК «Титан» в Омске
11:21
«Свадьба EXPO» помогает продвигать продукцию псковских предпринимателей, считает Светлана Седунова
10:32
О создании федерального псковского музея расскажет гость ПАИ-live в 13:00
10:24
О спектакле с Александром Панкратовым-Черным, концертах и киноновинках расскажут в новом выпуске «Привет, ивент!» в 15:00 на «Седьмом небе»
09:48
Движение транспорта через железнодорожный переезд в Порхове будет ограничено 28 и 29 марта
09:28
Эксперты: Уровень инфляции не зависит от НДС
Еще новости
Общество

Финал конкурса «Лидеры России» стартовал в Сочи

Сегодня, 14 марта, в Сочи в Парке науки и искусств «Сириус» состоялась церемония открытия финала конкурса управленцев «Лидеры России». С приветственным словом выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишет life.ru.

«Самое главное, что вы совершили важную победу, победу над своими страхами, неуверенностью и ленью. Особенно поблагодарю тех, кто не прошёл в финал в прошлом году, но не сдался», — отметил Сергей Кириенко. Он добавил, что сейчас наступает самый ответственный этап конкурса: финалистов ждёт жёсткий отбор и оценка. В связи с этим представитель Кремля пожелал финалистам удачи

Отметим, на финальный этап приехали 300 лучших управленцев страны, которые с успехом прошли заочный этап, а также очные полуфиналы. Особенностью финала этого года станет расширение социальных проектов, в которых будут участвовать финалисты, в частности, конкурсанты проведут ряд мероприятий в школах, где расскажут ученикам о качествах настоящего лидера.

Финал конкурса продлится до 17 марта. Финалистам проведут мастер-классы наставники из сферы государственного управления и частного бизнеса, запланирована панельная дискуссия с участием губернаторов. В программе также - День наставника и Управленческий день.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Окончательное название объединенного псковского музея выберет Минкульт
14 марта 2019
Окончательное название объединенного псковского музея выберет Минкульт
Михаил Сутягинский пригласил псковичей посмотреть на экологию производства ГК «Титан» в Омске
14 марта 2019
Михаил Сутягинский пригласил псковичей посмотреть на экологию производства ГК «Титан» в Омске
«Свадьба EXPO» помогает продвигать продукцию псковских предпринимателей, считает Светлана Седунова
14 марта 2019
«Свадьба EXPO» помогает продвигать продукцию псковских предпринимателей, считает Светлана Седунова
О создании федерального псковского музея расскажет гость ПАИ-live в 13:00
14 марта 2019
О создании федерального псковского музея расскажет гость ПАИ-live в 13:00
О спектакле с Александром Панкратовым-Черным, концертах и киноновинках расскажут в новом выпуске «Привет, ивент!» в 15:00 на «Седьмом небе»
14 марта 2019
О спектакле с Александром Панкратовым-Черным, концертах и киноновинках расскажут в новом выпуске «Привет, ивент!» в 15:00 на «Седьмом небе»
Движение транспорта через железнодорожный переезд в Порхове будет ограничено 28 и 29 марта
14 марта 2019
Движение транспорта через железнодорожный переезд в Порхове будет ограничено 28 и 29 марта
Эксперты: Уровень инфляции не зависит от НДС
14 марта 2019
Эксперты: Уровень инфляции не зависит от НДС
Команда ГУ МЧС по Псковской области заняла призовые места на соревнованиях по плаванию
13 марта 2019
Команда ГУ МЧС по Псковской области заняла призовые места на соревнованиях по плаванию

Идет загрузка...