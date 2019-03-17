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Общество

Свадьбу «под ключ» можно будет заказать на выставке «Свадьба EXPO` 2019» у шоу «Виртуоз»

Свадьбу «под ключ» можно будет заказать на выставке «Свадьба EXPO` 2019» у шоу «Виртуоз». Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель организации Андрей Кузьменко.

По его словам, «Виртуоз» примет участие не только в работе стендов выставки, но и развлечёт посетителей фокусами и флешмобами на главной сцене мероприятия. «Мы занимаемся и детской анимацией, и проведением взрослых праздников, что называется «от и до». Приглашаем танцоров, диджеев, ведущих, занимаемся декором. Можем подобрать стилиста и мастера по маникюру для невесты», - уточнил Андрей Кузьменко. 

Он также отметил, что на выставке пара сможет обговорить со специалистами «Виртуоза» детали будущей свадьбы и на месте заказать проведение торжества. А для невест на стенде будет работать мастер, который поможет определиться с вариантом свадебной укладки.

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис».

В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. 

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>

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