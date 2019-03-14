Педагоги из Латвии посетили псковский «Кванториум»

10:39, 14 марта 2019, ПАИ

13 марта с целью обмена опытом детский технопарк «Кванториум» в Пскове посетили 40 педагогов из Латвии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по образованию Псковской области.

Педагоги продемонстрировали возможности и техническое оснащение каждого квантума, ответили на все интересующие вопросы. В аэро- и робоквантумах участники экскурсии смогли попробовать себя в управлении роботами и квадрокоптерами.

«Огромное спасибо за то, что есть такой центр, такие замечательные молодые и талантливые ребята. Хочется пожелать успехов и процветания детскому технопарку и СРП «Простория». Удачи!» - написали педагоги Прейльской средней школы № 2 (Латвия).