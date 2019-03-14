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Общество

«Свадьба EXPO» помогает продвигать продукцию псковских предпринимателей, считает Светлана Седунова

«Мы считаем, что такие выставочные мероприятия, как «Свадьба EXPO`2019», очень важны для поддержки и продвижения продукции наших предпринимателей», - заявила председатель автономной НКО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области», партнер выставки Светлана Седунова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Светланы Седуновой, Центр инноваций социальной сферы Псковской области, как организация инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, поддерживает производителей и предпринимателей Псковской области, которые так или иначе имеют отношение к свадебной индустрии.

«В Псковской области существуют предприниматели по разным направлениям: искусство, украшения, одежда», - добавила Светлана Седунова.

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис». В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. 

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>

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