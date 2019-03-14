За кражу водки из магазина великолучанин отправится в колонию строгого режима

12:50, 14 марта 2019, ПАИ

За совершение грабежа 35-летний не работающий, ранее судимый великолучанин проведёт 1 год в колонии строгого режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе дознания, в сентябре 2018 года в магазин на проспекте Ленина в Великих Луках зашел мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Незнакомец похитил с прилавка бутылку водки и скрылся. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки.

Отделом дознания было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).