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За кражу водки из магазина великолучанин отправится в колонию строгого режима

За совершение грабежа 35-летний не работающий, ранее судимый великолучанин проведёт 1 год в колонии строгого режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Как установлено в ходе дознания, в сентябре 2018 года в магазин на проспекте Ленина в Великих Луках зашел мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Незнакомец похитил с прилавка бутылку водки и скрылся. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки. 

Отделом дознания было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). 

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