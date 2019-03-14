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В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе

Аварию на канализационном коллекторе в деревне Неелово-2 Псковского района планируется ликвидировать сегодня, 14 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщила глава районной администрации Наталья Федорова.

По ее словам, авария на коллекторе, который идет из деревни Тямша и собирает стоки из нескольких населенных пунктов района и Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино», произошла в начале марта. Собственник - ОЭЗ «Моглино» – начал ремонтные работы своевременно, был заменен участок трубопровода длиной около 70 метров. Однако в связи с отсутствием материалов был сделан технологический перерыв в работах на несколько дней.

С понедельника, 11 марта, работы возобновились. Планируется заменить второй участок трубопровода длиной также 70 метров. «Пока работы продолжаются, управляющая компания ОЭЗ «Моглино» совместно с администрацией района начали работу по подвозу питьевой воды жителям Неелово-2», - добавила Наталья Федорова.

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