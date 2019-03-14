Зампрокурора области посетит Великие Луки в марте
В марте заместитель прокурора Псковской области Виктор Борисенко организует личный прием граждан в городе Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.
Для встречи с Виктором Борисенко нужно до 18 марта обратиться к и. о. прокурора города Великие Луки Надежде Прокофьевой с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
Приём пройдет в городской прокуратуре, расположенной по адресу: город Великие Луки, улица Пушкина, дом 10/1.