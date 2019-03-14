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Общество

За мошенничество житель Великих Лук отправился в тюрьму на 5 лет

В Великих Луках мужчину приговорили к 5 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

С 21:00 29 января по 19:00 28 февраля 2017 года 30-летний великолучанин под предлогом необходимости снятия ареста со своего несуществующего счета обманул местного жителя и украл у него 1 млн 200 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Приговор суда не вступил в законную силу.

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