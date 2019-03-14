Новая военная техника поступила на вооружение 76-й дивизии

12:11, 14 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 14 марта, на вооружение 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии приняли новую военную технику. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, Псковская дивизия получила 31 единицу БМД-4М и 8 единиц БТР-МДМ «Ракушка». Боевые машины поступили в 3 десантный штурмовой батальон 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Командиры подразделений и экипажи боевых машин в плановом порядке проходили 2-х месячный курс переподготовки на базе учебного центра младших специалистов в Омске.

Заместитель командующего ВДВ генерал-майор Нариман Тимергазин подчеркнул, что в этот торжественный день каждый военнослужащий должен помнить, что он обязан совершенствовать свое воинское мастерство и совершенствовать навыки управления боевой техникой. Он также отметил, что войска ВДВ и в дальнейшем будут играть значимую роль в системе военной безопасности России.

«Сегодня знаменательный день - поступил новый комплект бронетранспортных машин. Верим, что вы станете достойными продолжателями воинских традиций. Только в умелых и умных руках эти машины сделают свое дело», - отметил Нариман Тимергазин.

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков обратился к собравшимся от имени главы региона Михаила Ведерникова и заявил, что вооруженные силы России всегда отличались выучкой солдат, боевой техникой и оружием. Он отметил, что от личного состава требуются соответствующие навыки владения этой техникой. «Ваш полк по праву считается самым подготовленным. В ваших руках техника будет служить долго и не подведет», - заключил Николай Цветков.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что псковские ветераны по-доброму завидуют, глядя на новую военную технику. По его словам, эти боевые машины дорогостоящие, они созданы для того, чтобы сохранить целостность и суверенитет государства. «Только крепкая и обученная армия может учить и воспитывать наших детей, чтобы они заменили вас», - добавил Иван Цецерский и поблагодарил военнослужащих за успешную ратную службу.

«Эта техника грозная, надо знать ее тактико-технические характеристики для успешного применения», - отметил председатель Псковского городского Совета ветеранов и труда Александр Кокарев и от имени ветеранов полка и дивизии поздравил военнослужащих с вручением новой техники.

Почетный гражданин Пскова, помощник командира гарнизона по работе с верующими военнослужащими, настоятель храма святого благоверного великого князя Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор провел чин освещения новой техники. После этого экипажам вручили формуляры на управление боевыми машинами.