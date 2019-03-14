Обсуждение дизайн-проекта благоустройства набережной Шелони пройдёт в Порхове 19 марта
19 марта в Порхове состоится общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства набережной реки Шелонь в районе парка и прилегающей территории. Проект будет участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.
Обсуждение начнется в 15:00 по адресу: город Порхов, проспект Ленина, дом 14, актовый зал администрации.