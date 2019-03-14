Центр спецобразования Пскова победил в областном шахматном турнире среди школ-интернатов

14:00, 14 марта 2019, ПАИ

Центр специального образования № 1 Пскова занял первое место в IV областном турнире по шахматам среди специальных общеобразовательных организаций Псковской области, который состоялся в Опочке - на родине шахматиста первой половины XIX века Александра Петрова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат региона.

Вторую строчку в состязании заняла команда Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната, на третьем месте оказалась Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке.

Президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов, глава Опочецкого района Юрий Ильин, а также куратор шахматного образования Николай Агафонов поздравили участников турнира и наградили призеров грамотами, медалями и памятными подарками. Команде-победительнице вручили кубок.

За счет пожертвований псковских шахматистов, Центр специального образования № 1 Пскова примет участие во Всероссийских соревнованиях по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот «Восхождение 2019», который пройдет в Сочи.