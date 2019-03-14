0
18:18
Титанические усилия
17:57
«Привет, ивент!» - 14 марта (ЗВУК)
17:13
Тамара Гвердцители. Начало.
16:53
Союз нерушимый: ПАИ-live с Александром Голышевым
16:18
Пресс-конференция, посвящённая строительству завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:53
Мастер-класс по созданию аромо-камушков проведет для детей агентство «ПриветEvent!» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
14:30
Новые машины десанта поступили в Псковскую дивизию (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Центр спецобразования Пскова победил в областном шахматном турнире среди школ-интернатов

Центр специального образования № 1 Пскова занял первое место в IV областном турнире по шахматам среди специальных общеобразовательных организаций Псковской области, который состоялся в Опочке -  на родине шахматиста первой половины XIX века Александра Петрова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат региона.

Вторую строчку в состязании заняла команда Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната, на третьем месте оказалась Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке.

Президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов, глава Опочецкого района Юрий Ильин, а также куратор шахматного образования Николай Агафонов поздравили участников турнира и наградили призеров грамотами, медалями и памятными подарками. Команде-победительнице вручили кубок.

За счет пожертвований псковских шахматистов, Центр специального образования № 1 Пскова примет участие во Всероссийских соревнованиях по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот «Восхождение 2019», который пройдет в Сочи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Привет, ивент!» - 14 марта (ЗВУК)
14 марта 2019
«Привет, ивент!» - 14 марта (ЗВУК)
Тамара Гвердцители. Начало.
14 марта 2019
Тамара Гвердцители. Начало.
Союз нерушимый: ПАИ-live с Александром Голышевым
14 марта 2019
Союз нерушимый: ПАИ-live с Александром Голышевым
Пресс-конференция, посвящённая строительству завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 марта 2019
Пресс-конференция, посвящённая строительству завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Мастер-класс по созданию аромо-камушков проведет для детей агентство «ПриветEvent!» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
14 марта 2019
Мастер-класс по созданию аромо-камушков проведет для детей агентство «ПриветEvent!» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
Новые машины десанта поступили в Псковскую дивизию (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 марта 2019
Новые машины десанта поступили в Псковскую дивизию (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Окончательное название объединенного псковского музея выберет Минкульт
14 марта 2019
Окончательное название объединенного псковского музея выберет Минкульт
Михаил Сутягинский: Производство на заводе «Титан-Полимер» не будет взрывоопасным
14 марта 2019
Михаил Сутягинский: Производство на заводе «Титан-Полимер» не будет взрывоопасным

Идет загрузка...