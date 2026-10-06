Терапевт предупредила о последствиях сна на одном боку

16:39, 06 октября 2026, ПАИ

С какими угрозами здоровью может быть сопряжён сон на одном боку, рассказала «Ленте.ру» терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Спать на одном боку, по словам специалиста, в целом безопасно, но иногда из-за этого пробуждение сопровождается онемением руки, болью в плече, перенапряжением шеи или ощущением, будто тело «перекосило».

Врач предупредила, что к подобным последствиям может привести не поза, в которой человек спал, а наличие у него некоторых заболеваний и организация спального места. Если подушка слишком высокая или, наоборот, слишком низкая, голова оказывается под неестественным углом, а при длительном сне на одном боку это может усиливать напряжение мышц шеи.

Кроме того, положение тела во сне может влиять на симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), при которой содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод. При этом заболевании сон на правом боку может усиливать ночную изжогу.

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