Сериал о Псковской области снимут для рекламы региона по всей России

16:21, 06 октября 2026, ПАИ

Помимо зимнего проекта «Рождество начинается здесь», летнего проекта «Псковские каникулы», весеннего «Весна. Стоит только расправить крылья» в Пскове также появится ещё и осенний проект с собственным названием, рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

При этом Ольга Тимофеева признала, что «делается много всего, но зачастую этому не хватает рекламы на федеральном уровне». «Над этим стоит поработать», – уверена заместитель губернатора.

В связи с этим у региональных властей есть задумка съёмки сериала о Псковской области с художественной составляющей, «чтобы продвинуть и прорекламировать регион на качественно новом уровне».