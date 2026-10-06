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Общество

Патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти обсудили в Великих Луках

Круглый стол, посвящённый вопросам патриотического воспитания молодёжи, сохранению исторической памяти и преемственности поколений, состоялся в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

Участником встречи стал Денис Якубов – полковник, представитель известной военной династии, более 30 лет посвятивший служению Отечеству. Особое значение для Великих Лук имеет имя его отца – генерала армии Юрия Якубова, почётного гражданина города. Его многолетняя служба и вклад в защиту Отечества являются частью истории и общественной жизни города.

В работе круглого стола приняли участие депутаты Законодательного Собрания Псковской области Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина, депутат Великолукской городской Думы Константин Максимов, заместитель главы администрации города Екатерина Семёнова, начальник управления образования Виктория Крюкова, представители общественных организаций, музейного сообщества, а также школьники.

Участники встречи обсудили роль образовательных учреждений, музеев и общественных организаций в патриотическом воспитании подрастающего поколения, важность сохранения памяти о защитниках Отечества и передачи исторических знаний молодёжи.

Отдельное внимание было уделено личному примеру людей, посвятивших свою жизнь служению Родине. Встречи с военнослужащими и представителями военных династий позволяют школьникам напрямую общаться с людьми, для которых понятия долга, ответственности, мужества и любви к Отечеству являются частью жизненного пути.

Рабочий визит Дениса Якубова в Великие Луки продолжился посещением музея истории школы № 16 и уроком мужества для учащихся.

В администрации отметили, что такие мероприятия становятся важной частью работы по сохранению исторической памяти и формированию у молодого поколения уважительного отношения к истории страны, подвигу защитников Отечества и традициям своего города.

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