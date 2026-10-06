Поступило 300 предложений по обновлению инфраструктуры на набережной Великой в Пскове

16:00, 06 октября 2026, ПАИ

Поступило около 300 предложений относительно обновления туристической и развлекательной инфраструктуры на набережной Великой в Пскове, сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Речь о создании новых точек притяжения, это могут быть малые формы, скульптуры и, возможно, новый маршрут. Причем можно не зацикливаться на Пскове, а рассказать во время экскурсии по этому маршруту о Невеле, Дедовичах. Сейчас идёт процесс сбора историй в том числе. Горожане и предприниматели могут присылать предложения в региональное министерство культуры или в соцсети губернатору», – уточнила Ольга Тимофеева.

Заместитель губернатора также рассказала о запуске отдельного конкурса для ТОС в рамках «Псковских каникул». «Задача стоит в создании инфраструктуры, которую затем можно будет наполнить событиями. Появились столы – будут турниры по настольному теннису, есть открытый летний кинотеатр – будем крутить там фильмы. Тут речь про добрососедство. Появится даже ресурс, где будут размещены мероприятия в разных районах, дворах Пскова», – пояснила идею Ольга Тимофеева.

Конкурс планируется объявить в ноябре.